Yeşilay Konya, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Kadın Muhtarlarla Buluştu

Yeşilay Konya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yeşilay Konya'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) binasında gerçekleştirilen programda, muhtarların mahalle bazında yürüttüğü sosyal çalışmalar ve bağımlılıkla mücadeledeki rolü değerlendirildi.

Açılamada ifadesine yer verilen Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon, muhtarların mahallede yaşayan her bireyin sesi, sözü ve rehberi olduğunu söyledi.

Argon, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkati çekerek, "Yeşilay olarak, toplumun temel taşı olan muhtarlarımızla iş birliği içinde hareket ederek, bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz. Kadın muhtarlarımızın duyarlılığı ve toplumsal katkısı ise bizler için ayrı bir değer taşıyor." dedi.

Toplantıda kadın muhtarlar, mahallelerinde çalışmaların yaygınlaştırılması için fikir ve önerilerini paylaştı.