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Yeşilay Kırklareli, Bağımlılıkla Mücadelede 468 Kişiye Destek Oldu

Yeşilay Kırklareli, Bağımlılıkla Mücadelede 468 Kişiye Destek Oldu
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Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, YEDAM aracılığıyla 4 yılda 468 bağımlıya hizmet verildiğini açıkladı. Alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığına yönelik eğitimler verilmekte, bağımlılığın kronik bir hastalık olduğu vurgulanmaktadır.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) 4 yılda farklı bağımlılığı bulunan 468 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Karakahya, YEDAM'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılarına yönelik eğitimler verdiklerini belirtti.

Bağımlı olan bir kişinin tamamen iyileşemediğini ifade eden Karakahya, bağımlılığın da kronik bir hastalık gibi olduğunu kaydetti.

Bağımlılığın ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu vurgulayan Karakahya, "Bağımlılıkta bir kişi tamamen iyileşti' diyemiyoruz. Tekrardan nüks edebiliyor. " diye konuştu.

Karakahya, 4 yılda farklı bağımlılığı bulunan 468 kişiye hizmet verdiklerini en çok başvurunun tütün bağımlılığından geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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