Yeşilay Kırıkkale Şubesi'nden Ramazan mesajı

KIRIKKALE (Bültenler) - 7'den 77'ye her yaş grubundan bireylere bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için çağrıda bulunan Yeşilay Kırıkkale Şubesi, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti.

Tüm İslam âlemiyle birlikte Ramazan ayına ulaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler şunları söyledi:

"Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına aldığımız, irademize hâkim olduğumuz bir ay. Bağımlılıklardan uzak durmak; ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat. Bu ay sağlığımızın kıymetini bilmek için kendimize vesileler oluşturarak ve bağımlılık yapacak tüm madde ile davranışlardan uzak durarak Ramazan'ı hakkıyla yaşayabiliriz. Tüm vatandaşlarımız sağlığa ve sıhhate davet ederken, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Kırıkkale YEDAM'da beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Halkımıza bir kez daha hayırlı Ramazanlar; sağlıklı ve bağımlılıktan uzak günler diliyorum."

YEDAM'dan bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılar ile yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet desteği sağlıyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ile ayaktan terapi hizmetleri sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 105 YEDAM bulunuyor ve YEDAM'lara 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşılabiliyor. YEDAM'ın tüm faaliyetleri Kırıkkale'de de yürütülüyor; bağımlılar ve aileleri merkeze gelerek ya da telefonla ulaşarak destek isteyebiliyor. Yeşilay Kırıkkale Şubesi ve YEDAM, bağımlılıklarla mücadele için aralıksız çalışmaya devam ediyor.