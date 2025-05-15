Yeşilay Kilis'te Muhtarlara 'Bağımsızlık Seferberliği' Anlattı

Yeşilay Kilis'te Muhtarlara 'Bağımsızlık Seferberliği' Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi, muhtarlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaparak 'Bağımsızlık Seferberliği'ni tanıttı. Kampanya, bağımlılığın önlenmesi ve danışmanlık hizmetleri sunulması amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), muhtarlara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Bu seferberlik, ülke genelinde toplumsal farkındalığı artırarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda köy ve mahalle muhtarlarına alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda bilgi vererek, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.