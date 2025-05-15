Yeşilay Kilis'te Muhtarlara 'Bağımsızlık Seferberliği' Anlattı

Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), muhtarlara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Bu seferberlik, ülke genelinde toplumsal farkındalığı artırarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda köy ve mahalle muhtarlarına alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda bilgi vererek, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.