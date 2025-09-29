Haberler

Yeşilay Kilis Eczanelere Ziyaret Gerçekleştirdi

Yeşilay Kilis Eczanelere Ziyaret Gerçekleştirdi
Yeşilay Kilis Şube Başkanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamında eczanelere ziyaret ederek YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eczacıların bu mücadeledeki önemi vurgulandı.

Yeşilay Kilis Şube Başkanlığı yetkilileri, eczanelere ziyarette bulundu.

Yeşilay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerde eczacılara, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, bağımsız bir gelecek için toplumun her kesimini bu seferberliğe davet ettiklerini, bu kapsamda eczanelere ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bağımlılıklarla mücadelede en büyük gücün toplumun dayanışmasından geçtiğini bildiren Sağlam, eczacıların bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Sağlam, "Eczacılarımıza YEDAM'ın tanıtımını yaparak bağımlılıkla mücadele birlikte hareket etmenin önemini vurguladık. Eczacılarımızın ilgisi ve desteği bizleri mutlu etti. Önümüzdeki süreçte birlikte önleyici eğitimler de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
