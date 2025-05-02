Yeşilay Keşan'da Bağımlılıklar Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yürüttü
Yeşilay Edirne Şubesi ve Genç Yeşilay Topluluğu, Keşan ilçesinde esnaf ve vatandaşa bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yaptı. 'Yeşilay Elçileri' projesi kapsamında broşürler dağıtıldı.
Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri ve Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri Keşan ilçesinde esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında bağımlılıklara karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi ekipleri ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'ın katılımıyla vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
Esnafa ve vatandaşlara teşekkür eden Kalfalar, Keşan'da Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel