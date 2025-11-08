Yeşilay Kars Şubesi'nden Sanatla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Yeşilay Kars Şubesi bağımlılıkla mücadelede sanatın birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla "Yeşil Sahne" etkinliği düzenledi.

Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzisyen Gökhan Taş'ın sahne aldığı programda, Kars-ı Dilbeste Topluluğu da dinleti sundu.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede sanatın birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ve yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

İlgar, Yeşilay'ın sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede kültür ve sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Halkımızı sanatla buluşturmak, onlara umut ve farkındalık kazandırmak bizim için çok değerli." dedi.