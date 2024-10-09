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Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

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Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki çalışmaları ve YEDAM danışmanlık merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Ustaoğlu, 104 yıllık kuruluşun bağımlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Ustaoğlu, Yeşilay'ın bu süreçte 81 ilde şubeleri açılan kuruluş haline geldiğini anlatarak, "Ayrıca her ilde YEDAM var. Bu danışmanlık merkezleri ücretsiz ayakta tedavi ediyor. 'Sigara, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak istiyorum' diyen, çare arayanların müracaat ettikleri ilk adres." ifadesini kullandı.

Yeşilay'ın bireylerin bağımlılığa yakalanmadan önce çalışmalar yaptığını vurgulayan Ustaoğlu, "Bu çalışmalar okullarda yapılmaktadır. Çok büyük gayret sarf ediliyor." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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