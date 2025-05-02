Yeşilay Kadın Komisyonu'ndan Muhtarlara Ziyaret
Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, kadın muhtarları ziyaret ederek Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirmeler yaptı ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, kadın muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.
Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar kapsamında kadın muhtarlara ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi. Mahallelerde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, kadınların yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirterek, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel