Yeşilay Kadın Komisyonu, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Samsun'da Yeşilay Kadın Komisyonu, Kıran, Cedit ve Hançerli mahallelerinde muhtarları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Farkındalık artırma ve gençleri koruma amaçlı ortak projeler geliştirmek için fikir alışverişinde bulunuldu.

Samsun'da Yeşilay Kadın Komisyonu, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Kıran, Cedit ve Hançerli mahallelerine yapılan ziyaretlerde Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyaretler kapsamında mahallelerde farkındalık çalışmalarının artırılması, gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak, muhtarların mahallelerde en etkin temsil gücüne sahip kişileri olduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede toplumsal iş birlikleri büyük önem taşıyor. Bu ziyaretlerle farkındalık çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt da sağlıklı bir toplumun ancak güçlü dayanışmalarla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Muhtarlarla yapılan ortak çalışmalar bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Haberler.com
