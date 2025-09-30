Yeşilay, Jandarma Personeline Bağımlılık Eğitimi Verdi

Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, jandarma personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

Yeşilay Kilis Danışmanlık merkezi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personel ziyaret edildi.

Etkinlikte, kumar bağımlılığı ile mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Nisanur Kendirci tarafından detaylı bilgi verildi.

Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.