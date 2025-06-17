Yeşilay'ın Simülasyon Gözlüğü ile Bağımlılığa Farkındalık

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Yeşilay, alkol ve madde bağımlılığının olumsuz etkilerini deneyimletmek için 'Drunk Busters' simülasyon gözlüğünü kullanarak bireylere farkındalık kazandırıyor. Gözlükler sayesinde sağlıklı yaşamın önemi vurgulanıyor.

Yeşilay merkezlerinde alkol ve madde simülasyon gözlüğünü kullanan bireyler, bağımlıların dünyasını deneyimleyerek zararlı alışkanlıkların hayata olumsuz etkileri ve sağlıklı yaşamın önemine dair farkındalık kazanıyor.

"Alkol ve madde simülasyon gözlüğü" olarak tanımlanan "Drunk Busters" ile vatandaşlara bağımlı bireylerin dünyasını tecrübe ettiren Yeşilay, bu yöntemle bağımlılığı önlemede vatandaşlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Kocaeli Yeşilay Merkezine gelen sağlıklı bireyler, simülasyon gözlüklerini takarak, günlük yaşamı adeta alkol ve madde etkisindeki bir kişinin gözünden görme imkanı buluyor.

Simülasyon gözlüğü eşliğinde yürüme, su doldurma, yazı yazma, renkleri ayırt etme gibi basit rutinleri yapmaya çalışan bireyler, genişlik ve uzunluk algısında değişme, baş dönmesi, çift görme, renkleri daha az algılama, yüzleri tanımakta ve yürümekte zorluk çekme gibi olumsuz etkileri deneyimliyor.

"Drunk Busters" kullandıklarında bardağa su dolduramayan, yürürken dengede kalamayan, yazıları bozulan ve renkleri ayırt edemeyen bireyler, bağımlılık hakkında kazandıkları bu tecrübe sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durup sağlıklı yaşam tarzına sahip çıkmanın önemini anlıyor.

"Deneyimlemeler sonrası olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Yeşilay Kocaeli Şubesi Proje Yürütücüsü Salih Işık, AA muhabirine, kentte geçen yıldan itibaren "Drunk Busters" gözlüğünü farkındalık amacıyla kullanmaya başladıklarını söyledi.

Alkol ve madde etkisinde olan bireylerin anlama, işitme ve görme kayıpları yaşadığını anlatan Işık, bu tür olumsuz etkiler nedeniyle söz konusu bireylerle sağlıklı iletişim kuramadıklarını vurguladı.

Işık, gözlüklerin kullanım amacının başta bağımlı insanlarla sağlıklı iletişim kurmak olduğuna değinerek, "Bu gözlükleri kullanan arkadaşlarımız, alkolün, uyuşturucunun ya da başka şeylerin merak edilecek, denenecek bir şey olmadığını simülasyonla görmüş oluyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' düşüncesiyle deneme yaptıklarında tekrar etme durumu olacağından, bu şekilde denemeleriyle bu işe bulaşmalarını en baştan önlemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gözlüklerin çeşitleri olduğu bilgisini veren Işık, "Gözlükleri üreten firma, düşük, biraz daha yüksek, orta, daha yüksek ve en yüksek şeklinde beş ayrı promile göre ayarlamış. Üçü bağımlılıkla, sentetik uyuşturucu, ot türü uyuşturucular ve genel uyuşturucu olmak üzere. Bir de ilaçlara bağımlı ve yorgun olma durumunu simüle eden toplam 9 çeşit gözlük var." ifadelerini kullandı.

Işık, gözlük kullanıcılarının deneyimlerinden bahsederek, genişlik ve uzunluk algısında değişme, baş dönmesi, çift görme, renkleri daha az algılama, yüzleri tanımakta ve yürümekte zorluk çekildiğini kaydetti.

Deneme yapanların bazen suyu bardağa dolduramadıklarını, yazı yazarken veya renk seçerken kayıplar yaşadıklarını aktaran Işık, kullanıcılardan uygulama sonrası birçok olumlu geri dönüş aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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