Yeşilay'ın 'Liseler Arası Münazara Turnuvası' bölge finalleri başladı

Yeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı, Münazara ve Hitabet Derneği, Vakıf Katılım Bankası işbirliğinde Türkiye genelinde düzenlediği "Liseler Arası Münazara Turnuvası"nın Diyarbakır'da başlayan bölge finalleri, 6 Temmuz'da İstanbul'da sona erecek.

Yeşilay açıklamasına göre, ilki 2022'de düzenlenen turnuvaya, 7 bölgedeki 1625 farklı okuldan yaklaşık 10 bin öğrenci başvurdu. Bölge şampiyonalarına toplam 1300 öğrenci, İstanbul'daki final etabına ise yurt genelindeki bölge şampiyonalarında başarı sağlayan 80 takımdan 160 öğrenci katılım sağladı.

Bu yıl 2.'si düzenlenecek ve parlamenter münazara sistemine göre yapılacak turnuvada münazaralar ile gençlerin, eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma gibi becerileri pekiştirilecek. Öğrenciler, kendilerine karşılaşmadan kısa bir süre önce verilen konuları tartışarak, entelektüel birikimlerini, hitabet yeteneklerini ve tartışma kabiliyetlerini geliştirecek.

Lise öğrencilerinin münazara sayesinde eğlenerek öğrenmeleri, verimli faaliyetlere katılmaları ve ileride gelişebilecek bağımlılıkların bugünden önlenip Yeşilay gönüllülüğünün gençler arasında yaygınlaşması, turnuvanın kazanımları arasında gösteriliyor.

Final, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde olacak

Bölge şampiyonaları final etabına kadar çevrimiçi, finalde ise bölgeyi temsilen seçilecek bir ilde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Bu etaplarda yarı finalist olmaya hak kazanan 80 takımın ve sorumlu öğretmenlerinin, İstanbul'da yapılacak tur karşılaşmaları ve yarı final karşılaşmalarına katılım sağlaması bekleniyor. Final maçının ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanıyor.

Turnuva takvimi ise şu şekilde açıklandı:

"3 Mayıs Güneydoğu Anadolu Finali-Diyarbakır, 5 Mayıs Doğu Anadolu Bölge Finali-Erzurum, 9 Mayıs İç Anadolu Bölge Finali-Konya, 11 Mayıs Ege Bölge Finali-Manisa, 23 Mayıs Akdeniz Bölge Finali-Adana, 25 Mayıs Ankara-İzmir Finali-İzmir, 15 Haziran Marmara Bölge Finali-Bursa, 20 Haziran İstanbul Bölge Şampiyonası ve Finali-İstanbul, 5-6 Temmuz Türkiye Final Şampiyonası-İstanbul."

Turnuvaya yönelik eğitimler

Yeşilay turnuva kapsamında yurt genelinde münazara tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenledi.

Kamplarda münazara ve hitabet derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi alanlarda turnuvada öğrencilerin karşılarına çıkabilecek konularla ilgili dersler verildi.

Ders modüllerinde ise genel bağımlılık, sağlıklı yaşam, internetle ilişkili davranışsal bağımlılıklar ve bağımlılığa karşı küresel halk sağlığı politikaları gibi oturumlar gerçekleştirildi.