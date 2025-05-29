Yeşilay'ın Geleneksel Bisiklet Turu Osmaniye'de Düzenleniyor
Yeşilay, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 12. bisiklet turunu 1 Haziran'da Osmaniye'de gerçekleştirecek. Etkinlik, Osmaniye Belediyesinin önünden başlayıp Millet Bahçesi'nde sona erecek.
Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, geleneksel bisiklet turunun, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da Osmaniye Belediyesinin önünde başlayacağını belirtti.
Turun Millet Bahçesi'nde sona ereceğini bildiren Kıbrıslıgil, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel