Yeşilay'ın Geleneksel Bisiklet Turu Osmaniye'de Düzenleniyor

Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, geleneksel bisiklet turunun, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da Osmaniye Belediyesinin önünde başlayacağını belirtti.

Turun Millet Bahçesi'nde sona ereceğini bildiren Kıbrıslıgil, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.