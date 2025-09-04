Yeşilay Hatay Şubesinden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'i ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Bebek'e bilgi verdi.

Bebek de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.