Haberler

Yeşilay Hatay Şubesinden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret

Yeşilay Hatay Şubesinden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ortak projelerin değerlendirilmesi yapıldı.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'i ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Bebek'e bilgi verdi.

Bebek de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'dan kıyafet eleştirisine sert yanıt

Mosso'dan Belediye Meclisi'ndeki kıyafet eleştirilere yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.