Yeşilay Hatay'da 'Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller Toplantısı' Düzenlendi

Yeşilay Hatay Şubesince kente yeni gönüllüler kazandırılması hedefiyle "Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller Toplantısı" düzenlendi.

Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kendilerine destek vermek isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece yasaklarla yürütülemeyeceğini vurgulayan Kuyubaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek birliklerine, ülkemizin tüm duyarlı ve vatansever bireylerine görev düşmektedir."

Yeşilay Hatay Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Şebnem Yılmaz da muhtarlar ve kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini tanıttıklarını belirtti.

Kentteki her bireye ulaşarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Hatay'da kadın muhtarlarla bir araya gelerek, her eve girmeyi, Hatay Yeşilay gönüllüsü olarak onları davet etmeyi, birlikte güçlenmek için çağrı yapmayı istiyoruz. Kadın sığınma evlerine gidip onlarla temas etmek istiyoruz. Hedefimiz Hatay'a Yeşilay elçisi ve gönüllüsü kazandırabilmek. Kime dokunabilirsek, kimi kazanabilirsek bizim için zenginliktir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, kent protokolünün eşleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.