Yeşilay Hatay'da Gençler için Bisiklet Turu Düzenledi

Yeşilay Hatay Şubesince "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar" projesi kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" programı kapsamında yürütülen "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar" projesi kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde etkinlik düzenlendi.

Konteyner kentlerde kalan ve üniversitenin yerleşkesinde bir araya gelen çocuk ve gençler, etkinlik kapsamında yaklaşık 3 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut, etkinliğin temel amacının sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirtti.