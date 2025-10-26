Haberler

Yeşilay, Hatay'da Depremzede Çocuklar için Proje Başlattı

Yeşilay, Hatay'da Depremzede Çocuklar için Proje Başlattı

Yeşilay, Hatay'da 'Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar Projesi' ile depremlerden etkilenen 9 bin 751 çocuk ve gence ulaştı. Proje kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor ve sosyal-psikolojik destek sağlanıyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da Yeşilay ekipleri, "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar Projesi" çerçevesinde 9 bin 751 çocuk ve gence ulaştı.

Yeşilayın depremlerden etkilenen 11 ilde başlattığı "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar Projesi" kapsamında Hatay'da da çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Yeşilay ekiplerince, Hatay'daki konteyner kentle okullarda çocuk ve gençlere yönelik boyama, el sanatları, zeka oyunları ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Yeşilay ekipleri, etkinlikler sırasında sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerle de ayrıca ilgileniyor.

"Amacımız, sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak"

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında konteyner kentler, okul ve merkezlerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Afetten etkilenen tüm çocuklara ulaşmak için çalıştıklarını anlatan Kuyubaşıoğlu, "Amacımız, çocuklarda depremin psikolojik etkilerini kaldırmak ve sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak." diye konuştu.

Kuyubaşıoğlu, projeye şehir dışından gelen Yeşilay ekip ve gönüllülerin de destek verdiği ifade etti.

Konteyner kentlerde ve okullardaki etkinliklerle çocuk ve gençlerin hem keyifli bir zaman geçirmesini hem de bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağladıklarını anlatan Kuyubaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Depremin etkilediği 11 ilde 17 bin genç ve çocuğa ulaşılırken, bunun 9 bin 751 kişisi Hatay'dan. Biz bu çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Hedeflediğimiz rakam biraz daha yüksek ama şu anda bu rakama ulaşabildik. Biz isteriz ki bütün çocuklara ulaşalım, ihtiyacı olan herkese de destek olalım. Çalışmalar kapsamında çocukların ilgisini çekebilecek oyun ve aktiviteler yapılmaktadır. Onların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyoruz. İhtiyaç durumunda uzmanlarımız tarafından da gerekli destekler veriliyor."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
