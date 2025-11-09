Yeşilay Hakkari Şubesi, Üniversite Öğrencileriyle Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Hakkari Şubesi görevlileri, düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yeşilay Şubesi görevlileri, gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmeleri amacıyla farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğrencilere tütün, madde, teknoloji ve alkol bağımlılığı konuları ile bu konulara karşı bilinçli olmanın önemi anlatıldı.

Programa katılan Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir ve Genç Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan İlter ve YEDAM uzmanları, öğrencilerle sohbet etti.

Yeşilayın gönüllülük faaliyetleri ve gençlere yönelik projeleri hakkında da bilgi verilen etkinlikte öğrencilere, çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Demir, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için üniversite ve Gençlik Merkezleriyle iş birliği içinde etkinliklerini sürdüreceklerini belirtti.