Yeşilay Gönüllüleri YKS'de Örnek Başarı Gösterdi

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Eskişehir'de Yeşilay gönüllüsü iki lise öğrencisi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Egemen Duruk Türkiye 764'üncüsü, Ömer Yusuf Sünger ise 519'uncu oldu.

Eskişehir'de Yeşilay çatısı altında gönüllü faaliyetlerde bulunan iki lise öğrencisi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) elde ettikleri başarıyla örnek oldu.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay gönüllüleri arasında yer alan ve Yeşilay İç Anadolu Münazara Turnuvası'nda çeşitli başarılar elde eden Egemen Duruk ile Ömer Yusuf Sünger, 2025 YKS'de dereceye girdi.

Duruk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 YKS'de Türkiye 764'üncüsü olarak başarı gösterdi.

Münazara Kulübü üyesi ve Yeşilay gönüllüsü diğer öğrenci Ömer Yusuf Sünger ise sınavda Türkiye genelinde 519'uncu oldu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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