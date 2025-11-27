Haberler

Yeşilay Gönüllüleri Muş'ta Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Muş'ta Yeşilay şubesi gönüllüleri, köylerde öğrencilere ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele bilinci aşılamak için etkinlikler düzenliyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yapılan çalışmalar, broşür dağıtımı ve eğlenceli etkinliklerle destekleniyor.

Muş'ta Yeşilay şubesi gönüllüleri, köylerde yürüttükleri çalışmalarla öğrencilere ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele bilinci aşılıyor.

Yeşilay görevlileri ve gönüllüler, özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla çeşitli eğitim, farkındalık ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kırsaldaki yerleşim yerlerinde okulları ziyaret eden gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerle alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı.

Vatandaşlara da broşür dağıtarak bağımlılıkla mücadele bilinci aşılamaya çalışan gönüllüler, madde ve teknoloji bağımlılarını Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirdi.

Son olarak Sungu beldesi ve bağlı köyleri ziyaret eden gönüllüler, çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi, esnafı ziyaret ederek bağımlılığın zararlarını ve tedavi yollarını anlattı.

"Faaliyetlerimizi yaygın hale getirmeye çalışıyoruz"

Yeşilay şubesinde görevli Taner Yıldırım, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele kapsamında gönüllülerle sürekli sahada olduklarını söyledi.

Beldedeki 200 öğrenciye eğitim verdiklerini, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız, esnaf ve tüm halkımızın bağımlılık mücadelesinde bize destek sağlaması ve farkındalık oluşturması. Gönüllerimizle kapı kapı gezerek ailelere ulaşıyoruz. Sosyal medya mecralarında herkese ulaşamıyoruz, vatandaşımızın ayağına giderek broşürümüzü veriyoruz. İnsanlarımızın bağımlılık illetinden nasıl ücretsiz şekilde kurtulacağını anlatıyoruz. Bilim kurulumuz tarafından gerçekleştirilen eğitimleri çocuklara veriyoruz. Üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve okul öncesi çocuklarımıza yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz."

Bağımlılıkla mücadelede herkese ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Çocukların zihinsel ve işitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitici oyunlar oynamaya başladık. Yeşilayın mesajını aslında oyunlar vasıtasıyla gençlerimize, çocuklarımıza iletiyoruz. Gönüllülerimizle mahalle mahalle, köy köy, belde belde, ilçe ilçe gezerek insanlarımızı bilgilendiriyoruz." dedi.

Muş Yeşilay Genç Üniversite Komisyon Başkan Yardımcısı Ramazan İnaç ise "Yeşilay olarak merkezde, köylerde, camilerin önünde her yerde faaliyet gösteriyoruz. Sungu beldesinde yaklaşık 200 çocuğa oyun organizasyonu hazırladık. Çocuklarla oyunlar oynadık. Çocuklara eğitim verildi. Yeşilayın tanıtımını yaptık. Faaliyetlerimizi yaygın hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Gönüllülerden Burçin Buğracı da ortaokul öğrencilerine Yeşilayı tanıtıp ardından etkinlik yaptıklarını, oyunlar oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gündü. Çocukların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk. Yeşilayı tanıtmak, insanlara farkındalık kazandırmak adına ne kadar zor olsa güzel bir çalışma. Amacımız, farkındalık oluşturmak. Destek almak isteyen ve erişemeyen çok insan var. Destek almak isteyenler oldu. Bilgilerini aldık, gerekli yönlendirmeleri yaptık."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
