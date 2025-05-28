Yeşilay Gönüllüleri Kırsalda Çocuklara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Veriyor

Yeşilay Gönüllüleri Kırsalda Çocuklara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Veriyor
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Kars'ta Yeşilay gönüllüleri, 'Köyümüzde El Ele Projesi' ile 26 köyde 4 bin çocuğa bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor. Eğitimlerde çocuklara tütün, teknoloji ve madde bağımlılığının zararları anlatılıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kars'ta Yeşilay gönüllüleri kırsalda köy köy dolaşıp çocuklara bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor.

Yeşilay Kars Şube Başkanlığı, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi amacıyla bağımlılığın önlenmesi ve farkındalık oluşturulması için bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda gönüllü üniversite öğrencileri, "Köyümüzde El Ele Projesi" kapsamında kırsala giderek çocuklara tütün ve sigaranın zararlarını anlatıyor, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının önlenmesi konusunda önemli bilgiler aktarıyor.

Şubat ayından bu yana 26 köyde 4 binin üzerinde çocuğa ulaşan gönüllüler, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp giydikleri kostümlerle eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

"Çocuklarımızın daha bilinçli ve çevreye duyarlı olması için gayret gösteriyoruz"

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, kırsaldaki köylere giderek öğrencilere Yeşilayı tanıttıklarını ve bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi. Gönüllülerle köy köy gezdiklerini anlatan İlgar, şöyle konuştu:

"Şehrimizde yaptığımız 'Köyümüzde El Ele Projesi'yle şubat ayından beri 26 köye ulaşarak 4 bin öğrencimize bağımlıkla mücadele eğitimi verdik. İlkokul, ortaokul, ve lise çağlarında farklı eğitim kategorilerine göre ayırdığımız öğrencilerle birlikte eğitimlerimizi tamamladık. Eğitimlerimizde Yeşilay hakkında bilgilendirmeler yaparken, çocuklarımız için yüz boyaması, etkinlikler, akıl zeka oyunları oynuyoruz. Yeşilay'ı tanıtarak çocuklarımızın daha bilinçli ve çevreye duyarlı olması için gayret gösteriyoruz."

"Çocuklara unutmayacakları anlar yaşatıyoruz"

İlgar, aynı zamanda çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlediklerinden bahsederek, "Gönüllülerimizin giydiği palyaço ve farklı kostümlerle çocuklara unutmayacakları anlar yaşatıyoruz. Kars'ta 516 üye ve gönüllü olmak üzere, projemizde genellikle 20-25 civarında aktif olarak gönüllümüz katılmaktadır. Gönüllülerimiz arasında özellikle üniversite öğrencileri ve öğretmenlik bölümlerinden mezun arkadaşlarımız yer almakta." diye konuştu.

Köylerde çocukların kendilerini çok samimi şekilde karşıladığını anlatan İlgar, "Yeşilaya karşı çok büyük bir ilgi var. Çocuklarımız özellikle eğlenceli etkinliklerle öğrendiği için hafızalarında yer ediniyoruz ve çok fazla ilgi duyuyorlar. Bizleri mektup ve resimlerle karşılıyorlar. Bağımlılıkla mücadelede tüm halkımızla beraber el eleyiz. Daha güzel yarınlar için çocuklarımızı eğitirken hep beraber buradayız." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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