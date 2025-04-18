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Yeşilay Gönüllüleri Kırklareli'nde Bez Çantaları Süsledi

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Kırklareli'nde Yeşilay gönüllüleri, düzenledikleri etkinlikle üniversite öğrencilerine bez çanta ve boya vererek, öğrencilerin hayallerini çantalara yansıtmalarını sağladı. Şube Başkanı Aslı Karakahya, bu tür etkinliklerle gençlerin bağımlılıklardan uzak tutulmasının hedeflendiğini belirtti.

Kırklareli'nde Yeşilay gönüllüleri bez çantaları figürlerle süsledi.

Yeşilay Kırklareli Şubesinde düzenlenen etkinlikle üniversite öğrencilerine bez çanta ve boya verildi.

Öğrenciler hayallerini çantalara yansıttı.

Şube Başkanı Aslı Karakahya, AA muhabirine bu tür etkinliklerle gençlerin bağımlılıklardan uzak tutulmasının amaçlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları Yeşilay şubesine davet eden Karakahya, bağımlılıkla mücadelelerinin tüm kararlılıkla süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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