Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu

Başbakan perde arkasını anlattı! Avrupa 5 saniyede kaosa sürüklendi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Valizden çıkan servet, havalimanı yetkililerini bile şaşkına çevirdi
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti

Krizden kaçamadılar! Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı'nın Osmaniye Ziyareti

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı'nın Osmaniye Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Osmaniye'de Yeşilay Şubesi ve Danışmanlık Merkezini ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Osmaniye Şubesi ve Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

Büke, ziyarette Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Büke, Yeşilayın kentteki yeni ve genç yapılanmasıyla, bağımlıkla mücadele çalışmalarında daha etkin rol alacağına inandığını söyledi.

Kıbrsılıgil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Yeşilay Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz ve Şube Operasyonları Kıdemli Uzmanı Taner Çiçek de yer aldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.