Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı'nın Osmaniye Ziyareti
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Osmaniye'de Yeşilay Şubesi ve Danışmanlık Merkezini ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Osmaniye Şubesi ve Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.
Büke, ziyarette Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette konuşan Büke, Yeşilayın kentteki yeni ve genç yapılanmasıyla, bağımlıkla mücadele çalışmalarında daha etkin rol alacağına inandığını söyledi.
Kıbrsılıgil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Yeşilay Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz ve Şube Operasyonları Kıdemli Uzmanı Taner Çiçek de yer aldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel