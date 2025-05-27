Yeşilay, Geleneksel Bisiklet Turunu Bursa'da Düzenliyor

Yeşilay, Geleneksel Bisiklet Turunu Bursa'da Düzenliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla bu yıl 12.'sini gerçekleştireceği geleneksel bisiklet turunu Bursa'da 1 Haziran'da düzenleyecek. Etkinlik, her yaştan bisikletçiye açıktır ve Dünya Bisiklet Günü öncesinde sağlık ve bağımlılıklara karşı farkındalık yaratılmayı amaçlıyor.

Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği geleneksel bisiklet turunun Bursa ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşilay Bursa Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011'den bu yana düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da başlayacak.

Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliğin Bursa ayağı, FSM Caddesi'nden başlayarak, Hürriyet Caddesi, Nilüfer Vadisi Bisiklet Yolu, Botanik Park çıkışı alt geçit, Nilüfer Caddesi, Çelebi Mehmet Bulvarı, 2. Kanal Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, İstanbul Caddesi, Kent Meydanı, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Yeşilay standında bitecek.

Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, bu etkinliğin her yaştan amatör ve profesyonel bisikletçilerin katılımına açık olduğunu bildirdi.

Etkinliğin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çeken Arvas, bisiklet turu ile yalnızca bağımlılıklara karşı değil, aynı zamanda bisikletin bir ulaşım aracı, bir spor dalı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak benimsenmesine de katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.