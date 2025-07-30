Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleştirildi

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleştirildi
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Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü, Adıyaman'da düzenlenen istişare toplantısında YEDAM faaliyetleri ve şube değerlendirmeleri üzerine bilgiler paylaşıldı. Toplantıya çevre illerin şube yönetimleri ve üyeleri katıldı.

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü bölge istişare toplantısı, Adıyaman'da gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti'ndeki toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri, şube faaliyetleri değerlendirmesi, iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Toplantıya çevre illerin şube yönetimleri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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