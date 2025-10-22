Yeşilay Fest Eskişehir'de Başladı: Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Eskişehir Şubesi ile Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi işbirliğiyle düzenlenen Yeşilay Fest açılış töreniyle başladı.

Festivalin başlangıcı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bando takımı eşliğinde vosvos ve bisiklet turuyla yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bisiklet turuna katılarak gençlerle pedal çevirdi.

Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde müzik dinletisi düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin herkesin üzerinde hassasiyetle durması gereken konuların başında geldiğini belirterek, bağımlılıkla mücadeleyi sadece bir gruba veya sivil toplum örgütüne havale ederek mesafe almayı beklemenin doğru olmadığını söyledi.

Eskişehir'de bağımlılık konusunda hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, "Eskişehir bir gençlik şehri. 3 üniversitemiz var ve 70 bini aşan öğrenci sayısına sahibiz. Bu durum bizi daha hassas bir noktaya taşıyor. Daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındalığını ortaya koymak istiyoruz." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise bağımlılık konusunda gençlerin çok büyük tehdit altında olduğuna dikkati çekti.

Çocukların ve gençlerin arkadaş çevresinin önemli olduğunu anlatan Ünlüce, "Arkadaş çevresine dikkat edin. 'Boş zaman' dediğimiz alanları tam da bu festivalin yaptığı gibi kültürle, sanatla, bilimle, ilimle, akılla doldurarak geçirmek gerekir." diye konuştu.

"Dünyada bir bağımlılık salgını var"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de Yeşilayın 105 yıldır bir gün bile faaliyetini aksatmadan çalışan, köklü ve yüz akı bir kuruluş olarak çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Dünyada son 30 yılda bağımlılıkların yüzde 20 arttığını belirten Dinç, şunları söyledi:

"Son 20 yılda bağımlılıklardan ölen insan sayısı özellikle gençlerde yüzde 30 arttı. Dünyada bir bağımlılık salgını var. Birçok Avrupa ülkesi, Amerika, Avustralya için bağımlılıkla mücadele anlamında tren kaçmış durumda. Zarar azaltmayla, meseleyi toparlamaya çalışıyorlar. Bizim için hamdolsun hala yapacak çok çalışmamız var. Halen çocuklarımızı, gençlerimizi korumak ve kurtarmak noktasında toplumun bu işe sahip çıkmasıyla beraber, bir dönüşüm başlatmak noktasında büyük imkanlarımız mevcut. Bu imkanlarımızı daha güçlü bir şekilde kullanmak için İçişleri Bakanımızla beraber bağımsızlık seferberliğini başlattık."

"Bağımlılık ve eğlence yan yana gelmez"

Dinç, bağımlılık endüstrisinin "bağımlı gençlik kültürü" oluşturmaya çalıştığına dikkati çekti.

"Bağımlılıkla eğlenceyi, sosyalleşmeyi, problemle başa çıkmayı yan yana getirmeye çalışıyor." diyen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki tam tersidir. Bağımlılık ve eğlence hiç yan yana gelmez. Bağımlılıkla sosyalleşmenin yan yana gelmemesi lazım. Böyle bir algı manipülasyonuyla çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına bağımlı gençlik kültürü oluşturmaya çalışıyorlar. Yeşilay Fest ile bu algıyı, yanlışı, çok büyük kötülüğü kırmaya çalışıyoruz. Eğlencenin hepsi var. Bağımlı olmadan eğlenmek mümkün. Sosyalleşmenin hepsi var, bağımlı olmadan mümkün. Yeter ki zihnimiz, kalbimiz hür olsun, fikri hür, vicdanı hür insanlar olmuş olalım."

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serpil Koçdar da üniversite olarak gençleri akademik açıdan gelişmelerinin yanı sıra sosyal duyarlılıklar ve sağlıklı yaşama dair birtakım alışkanlıklar edinmelerini sağlayarak, geleceklerine yön vermelerine gayret gösterdiklerini belirtti.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede ellerinde geleni yapmaya devam edeceklerine değinerek, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş ise birimi bağımlılık gibi önemli halk sağlığı sorununu önlemenin her zaman daha kolay ve daha umut verici olduğu düşüncesiyle kurulduklarını ifade etti.

Programa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bazı kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.