Yeşilay Elazığ Şubesi'nden Anaokuluna Tanıtım Faaliyeti
Yeşilay Elazığ Şubesi, İyiliğe Uçanlar Anaokulu'nda öğrencilere sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yaparak çeşitli etkinlikler düzenledi.
Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elazığ Şubesi İyiliğe Uçanlar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Burada öğrencilere Yeşilay faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Öğrencilere hediyeler veren ekipler, eğlenceli etkinliklerle öğrencilere sağlıklı yaşamın önemi aktardı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel