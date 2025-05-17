Yeşilay Elazığ'da Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verdi

Yeşilay Elazığ'da Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verdi
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Yeşilay Elazığ Şubesi, 'Benim Kulübüm Yeşilay Projesi' kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi vermeye devam ediyor. Gönüllüler, öğrencilere bilgi verirken onlarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı.

Yeşilay Elazığ Şubesince ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllülerin okul ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretlerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgi veren gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Proje kapsamında yapılan okul ziyaretlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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