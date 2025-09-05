Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tokat'ta Tanıtıldı
Tokat'ta Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte kırtasiye personellerine ve vatandaşlara YEDAM hakkında bilgi verildi.
Tokat'ta vatandaşlara ve çocuklara Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.
Yeşilay Tokat Şubesi, kentteki Gökmedrese'de YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında ayrıca kırtasiye personellerine de YEDAM anlatıldı.
YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak çeşitli yerlere asıldı.
