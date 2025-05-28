Yeşilay Edirne Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Bilgilendirme Yaptı

Yeşilay Edirne Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Bilgilendirme Yaptı
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Yeşilay Edirne Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliğinde vatandaşlara bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yaptı. Şube Başkanı Müzekka Bayrak, toplumun tüm kesimlerinin bağımlılıkla mücadeleye katılması gerektiğini vurguladı.

Yeşilay Edirne Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliğinde açtığı stantta vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Yeşilay ekipleri de broşür dağıttı ve bağımlılıklara karşı bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, AA muhabirine, Yeşilay ekiplerinin önemli gün ve haftalarda bilgilendirme stantları kurduğunu belirtti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgilendirme yapıldığını ifade eden Bayrak, bağımlılıkla mücadelenin tüm toplumun katılımıyla topyekun yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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