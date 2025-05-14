Yeşilay Edirne Şube Başkanı'ndan Çevre Müdürü'ne Ziyaret

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bayrak'a teşekkür etti.

Bayrak da Sarı'ya, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.