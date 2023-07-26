Yeşilay Derneği Siirt Şubesinden kurumlara bilgilendirme ziyareti
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Yeşilay Derneği Siirt Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konulu broşür dağıttı.
Yeşilay Derneği Siirt Şubesince kurumlara bilgilendirme ziyareti yapıldı.
Şube Başkanı Şener Tanık beraberindeki dernek yöneticileriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti, personele bağımlılıkla mücadele konulu broşür dağıttı.
Tanık, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve esnafa yönelik ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel