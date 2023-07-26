Yeşilay Derneği Siirt Şubesinden kurumlara bilgilendirme ziyareti

Yeşilay Derneği Siirt Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konulu broşür dağıttı.