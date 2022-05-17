Yeşilay Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret - Haberler

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Yeşilay Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret

Bültenler - Güncel
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Yeşilay Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret

Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Levent Akçalı, Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

MANİSA (Bültenler) - Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Levent Akçalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız da yer aldı. Bölge Koordinatörü Fulcun, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletilmek üzere, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya porselen tabak hediye etti. Ziyarette Salih Fulcun ve Levent Akçalı, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay, Manisa, Güncel, Haberler

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