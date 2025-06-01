Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu

Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 200 bisikletli katıldı ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen turun Edirne ayağı Selimiye Meydanı'ndan başladı.

Meydanda toplanan bisikletliler, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'un işaretiyle başladıkları turda Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne kadar yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdi.

Edirne'deki tura yaklaşık 200 bisikletli katıldı. Bazı aileler tandem bisikletleriyle çocuklarını da tura dahil etti.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede "bağımsızlık seferberliği" başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Bayrak, spor etkinliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Spor yapmanın sağlığa faydalarına işaret eden Bayrak, "Spor bağışıklığı güçlendirir, sosyalleşmeyi sağlayıp bireyin motivasyon ve enerjisini artırır. Yeşilay olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu faydalı amaç için bugün bisiklet turu düzenliyoruz." dedi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş de destek verdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Karaumurbey Caddesi ardından Sungurbey Caddesi'ni geçerek, Karahıdır Korusu'na ulaştı.

Grup, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Etkinlikte, görme engelli iki kişi de kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklete bindi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de etkinliğe katıldı.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Bisikletin aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Karakahya, günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir neslin, sağlıklı bir gelecek anlamı taşıdığını vurguladı.

Soykırlı, 8 kilometrelik bir bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, toplumun bağımlılıklardan uzak durması için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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