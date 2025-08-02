Yeşilay'dan 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması' Duyurusu

Yeşilay tarafından 9. kez düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"na, 12 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Çıta Yüksek, Film Kısa" mottosuyla düzenlenen yarışma bu yıl 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen yarışmanın bu seneki teması, "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" olarak belirlendi.

Yarışmaya, Türkiye'deki tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri başvurabiliyor.

Daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş, özgün hikayelere sahip eserlerin kabul edileceği yarışmaya en fazla 3 filmle başvuru yapılabilecek.

Yarışmada, büyük ödül 100 bin, ikincilik ödülü 75 bin, üçüncülük ödülü 50 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülü 100 bin, Halkın Favorisi ödülü ise 50 bin lira olacak. Jürisinde önemli isimlerin yer aldığı yarışmaya 12 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Bağımlılıklar konusunda sanatın gözünden gençler aracılığıyla farkındalık yaratmanın amaçlandığı geleneksel yarışmanın jürisinde, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Nilüfer Pembecioğlu yer alıyor.

Yeşilay, 9 yıldır sanatın gücünü gençlerin bakış açısıyla buluşturarak bağımlılıklarla mücadeleye dikkati çekiyor.

"Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" aracılığıyla gençlerin gözünden toplumda uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratılması hedefleniyor.