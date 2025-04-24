Yeşilay'dan Mersin'de Fidan Dikim Etkinliği

Mersin'de, Yeşilay'ın üniversite gençliğine yönelik yürüttüğü "Ünides Projesi" kapsamında, 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşilay Mersin Şube Başkanlığının açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Öğrenciler, Genç Yeşilay gönüllüleriyle diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, "Her bir fidan, doğaya verdiğimiz değerin ve sağlıklı yaşam mücadelesinin bir simgesidir. Ünides Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerimiz hem bilinçleniyor hem de harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.