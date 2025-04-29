Yeşilay'dan Jandarma Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Yeşilay Çanakkale Şubesi, Ezine Jandarma Eğitim Komutanlığında 369 er ve erbaşa Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi vererek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve bağımlılıklarla ilgili bilgiler sunmayı amaçladı.
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Ezine İlçe Jandarma Eğitim Komutanlığında görevli 369 er ve erbaşa, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi verildi.
TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanırken, alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla ilgili temel bilgiler aktarıldı.
Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel