Yeşilay'dan Gençlere Dijital Bağımlılığa Karşı ODAK Projesi

Yeşilay Antalya Şubesinin hayata geçirdiği Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanım (ODAK) Projesi çerçevesinde 50 lisede 20 binden fazla gence sanat ve spor ile bağımlılığa karşı farkındalık eğitimleri veriliyor.

Yeşilay Antalya Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 6 ay önce ODAK Projesi hayata geçirildi.

Klinik psikologlar, 50 lisedeki 9. ve 10. sınıfta okuyan gençleri dijital bağımlılıktan korumak için sunumlar yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinde birtakım oyunlar, faaliyetler düzenleyerek çocukların güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseli gençlerde teknoloji bağımlılığına karşı başlattıkları ODAK Projesi'ni şube olarak hazırladıklarını söyledi.

Genel merkezin kabulü sonucunda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özcan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yeşilay Antalya Şubesi olarak üç kurum arasında bir protokol yapıldı. Bu protokol neticesinde ODAK Projemizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

"Alo 115'i arayan herkese destek veriyoruz"

Dijital çağda teknolojiyi bırakmanın imkansız olduğunu vurgulayan Özcan, ancak özellikle gençlere olumlu dijital alışkanlık kazandırmak gerektiğini ifade etti.

Projeyle çocukların teknolojiyi doğru kullanabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Ekran sürelerinin gereksiz uzamasını engellemek, sürelerini azaltabilmek ve dijitali, doğru teknolojiyi doğru kullanmaları doğrultusunda bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Alo 115'i arayan herkes ücretsiz olarak psikologlarımızla görüşerek beş bağımlılık dalında psikoterapi ve destek alabiliyor. Bize veriler geliyor. Dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı dalında çok az başvuru vardı. Bazı aylar hiç başvuru olmuyordu, bazı aylar bir başvuru oluyordu. ODAK Projesi'ni başlattıktan sonra ciddi farkındalık oluştu. Sadece bir ayda beş kişi teknoloji bağımlılığı alanında bize başvuruda bulundu."

Özcan, klinik psikologlarla görüşerek, aile terapisi, atölye çalışmaları ve psikoterapi süreciyle farkındalık çalışması ve bağımlılıktan kurtulma anlamında çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Projelerinin örnek teşkil ettiğini dile getiren Özcan, "Örnek proje olarak Yeşilay Genel Merkezimiz tarafından kabul edildi ve diğer şubelere de tavsiye edildi. Her hafta bir okula gidiyoruz. 50 lisemiz var." dedi.

Özcan, 20 binden fazla gence sanat, spor ve bağımlılığa karşı farkındalık eğitimleri verildiğini belirterek, "Klinik psikologlarımız öğrencilerin sıkılmayacağı şekilde interaktif sunumlar yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Muratpaşa Gençlik Merkezi, Aksu Gençlik Merkezi de çocuklara okul bahçesinde birtakım oyunlar, faaliyetler yaparak çocukların güzel vakit geçirmesini sağlıyor." diye konuştu.

Çocukların bağımlı olmaması için hiçbir şekilde boş kalmamaları gerektiğine vurgu yapan Özcan, hedef kitle olarak belirledikleri yaş grubunun sporla ve sanatla meşgul olmasını önemli bulduklarını söyledi.

Özcan, haziranda projenin finalinde gezi, kamp, akıl oyunları ve yarışmalar düzenleneceğini sözlerine ekledi.