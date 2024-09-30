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Yeşilay'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Forumu

Yeşilay'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Forumu
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Yeşilay, İstanbul'da düzenlediği 'Bağımlı Olma Gönüllü Ol' forumunda, gençleri bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalara dahil ederek, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşilay, gençleri bağımlılıklara karşı önleyici çalışmaya dahil etmek amacıyla İstanbul'da "Bağımlı Olma Gönüllü Ol" forumu gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gönüllü gençler, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ile savunuculuk eğitimi ve temel bağımlılık eğitimleri üzerine yuvarlak masa toplantılarında bir araya geldi.

Forumda gençler 4 gün boyunca atölyelere katılarak, bağımlılıkla mücadele konusunu farklı yönleriyle ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kurum olarak önceliklerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve onların önce kendilerine ve ailelerine, sonra topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu, bunu yaparken de en önemli desteği üniversiteli gönüllülerden aldıklarını belirtti.

Dinç, "Gençleri bağımsız, çalışkan ve sağlıklı bir toplum, müreffeh bir toplumdur. Gönüllülük gençlere hem manevi tatmin sağlıyor hem de onların kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Bu süreçte öz güvenlerini artırıyor, ekip çalışması becerilerini geliştiriyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor ve farklı ilgi alanları keşfetme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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