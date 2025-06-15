Yeşilay'dan Geleneksel Oyunlarla Dijital Bağımlılığa Karşı Proje

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından başlatılan proje ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin dijital bağımlılığa karşı geleneksel oyunlarla korunması hedefleniyor.

Yeşilay tarafından başlatılan "Geleneksel Oyunlar ile Sağlıklı Gelecek Nesiller Projesi" kapsamında kent merkezi ve bazı köy okullarının bahçesinde geleneksel oyunların oynanabileceği alanlar oluşturuldu.

Yeşilay gönüllüleri tarafından özenle boyanan okul bahçeleri, öğrencilerin seksek, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyunları oynamasına zemin oluşturdu.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine, bağımlılığın dünyadaki en önemli sorunlar arasında yer aldığını, dijital bağımlılığın bunların arasında önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında alternatif üretilmesini, bu kapsamda çocuklara, gençlere yeni uygulama alanlarının oluşturulması gerektiğini dile getiren Özcan, "Bu proje ile kent merkezindeki 20'ye yakın okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki bütün okulların bahçelerinde geleneksel oyun alanlarını oluşturduk. Bunlar arasında seksek, mendil, kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi bildiğimiz geleneksel oyunlar söz konusu. Çocuklarımızın bu oyunlara teşvikini sağlayarak problemli dijital kullanımın önüne geçebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Geleneksel oyun alanlarının okul bahçelerinde birkaç kuşak kalarak geniş kitlelere ulaşmasını istediklerini anlatan Özcan, "Umuyorum bu alternatif uygulamaları birçok ilimizde, birçok okulumuzda gerçekleştiririz. Gelecek nesillerimize yönelik bu uygulamaları geçmişimizdeki kültürümüzü yansıtarak devam ettiririz. Amacımız bütün okullarımızda çocuklarımıza bu alternatif uygulamaları sağlayabilmek, etkileşimlerini artırabilmek." diye konuştu.

"Hayatta başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bağımlılık"

Hayatın boşluk kabul etmediğini, boşlukları bağımlılık endüstrisinin bir şekilde doldurduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki geleneksel oyun alanlarımızla o boşlukları bizler en etkili, en aktif şekilde dolduralım, onları bağımlılık süreçlerinden uzak tutmaya çalışalım. Çünkü hayatta başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bağımlılık. Bunun için biz elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bütün bağımlılık türleri, bir çarkın dişlisi gibi. Dijital bağımlılık, başka bağımlılık türlerini getirebilir. Dolayısıyla bütün bağımlılık türlerini düşünerek önleyici faaliyet kapsamında okul öncesi, ilkokul çocuklarımıza, ortaokuldaki çocuklarımıza yönelik bu alanları oluşturarak bağımlılıklardan uzak durmalarına vesile kılmayı düşünüyoruz."

Özcan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı öğrencileri ile Karayolları 158. Şube Şefliğine teşekkür etti.