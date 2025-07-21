Yeşilay'dan 'Bağımsızlık Seferberliği' Kapsamında Bisiklet Turu

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Yeşilay Edirne Şubesi, 'Bağımsızlık Seferberliği' kapsamında düzenlediği bisiklet turuyla vatandaşları bağımlılıklardan kurtarıp spora yönlendirmeyi amaçladı. Tur, Edirne'den başlayarak Bulgaristan'a uzandı ve bağımlılıklarla mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Yeşilay Edirne Şubesi ve Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübünce "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları bağımlılıklardan kurtararak spora yönlendirmek hedefiyle düzenlenen tur Selimiye Meydanı'ndan başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen bisikletliler tur kapsamında Cisri Mustafapaşa, Harmanlı, Hasköy ve Meriçler kentlerinde pedal çevirdi.

Burada görüşmeler yapan şube yöneticileri, bağımlılıklarla mücadele konularında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, bağımsızlık seferberliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Sınır aşan bir tur gerçekleştirildiğini aktaran Bayrak, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ise sporun bağımlılıklarla mücadelede çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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