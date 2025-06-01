Yeşilay'dan Bağımlılıklara Karşı Bisiklet Turu

Yeşilay'dan Bağımlılıklara Karşı Bisiklet Turu
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Yeşilay, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla Ankara'da 12. Geleneksel Bisiklet Turu'nu düzenledi. Etkinlik, bağımlılıklara dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın bu yıl 12'ncisini düzenlediği Geleneksel Bisiklet Turu'nun Ankara ayağı yapıldı.

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nun Ankara etabı, Kurtuluş Parkı ile Atatürk Orman Çiftliği arasındaki 7 kilometrelik güzergahta yapıldı.

Bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, onlarca amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Yeşilay Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammet Erkam İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede insanlara sağlıklı yaşamın öneminden bahsettiklerini belirterek, "Bu bisiklet turumuzla insanları bağımlılıklardan uzak tutmak, bir farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için düzenliyoruz." dedi.

İşler, toplumu çocukluktan yetişkinliğe kadar bağımlılıklardan uzak tutmak istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de her evden en az bir Yeşilaycıyı aramızda görmek istiyoruz. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna katılan Fatma Bülbül de ulaşımını bisikletle sağladığını dile getirerek, bisikletlilerin trafikte daha çok görünmesi gerektiğini söyledi.

Trafikte bisiklet kültürünü oluşturmak istediklerini dile getiren Bülbül, "Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın bir yolu da iyi alışkanlıklar edinmek. Bu noktada bisiklet gibi sporlar ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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