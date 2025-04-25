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Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Projesi Çine'de Uygulandı

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Projesi Çine'de Uygulandı
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Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü, 'Bağımlı olma özgür ol' sloganıyla bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı. Proje, Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı ve yerel yönetimler tarafından desteklendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Yeşilay'ın bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.

Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü'nün "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hükümet Meydanı ve pazar yerlerinde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Öğrenciler, bağımlılık türleri ve mücadele yöntemlerini anlatan Yeşilay broşürleri dağıttı.

Programa Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı, Çine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çine Belediyesi de destek verdi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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