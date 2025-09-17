Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Oyunla Eğitim Projesi

Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerini etkinlik ve oyunlarla bağımlılıklar konusunda bilgilendirilerek, sağlıklı yaşam yolunu göstereceklerini bildirdi.

Hayata geçirdikleri Yeşilay ile Sürdürülebilir, Sağlıklı Yaşam Projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erden, Yeşilay'ın 105 yıldır insanların refahı, huzuru ve mutluluğu için mücadele ettiğini söyledi.

Bağımlı bireylere yönelik önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yaptıklarını ifade eden Erden, asıl amaçlarının kişilerin bağımlılık yapan maddelerle bir araya gelmemesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Erden, "Asıl hedefimiz, hiç başlamadan, küçük yaşlarda bu bağımlılığın önüne geçmek ve onların sağlıklı yaşamasına katkı sunmak." diyerek, "Bu düşünceyle ilimizde önemli bir projeyi başlatmış olacağız. Burada anaokulu ve 1. sınıflarımızda oyun yoluyla sağlıklı yaşamı onlara aşılayacağız. Sağlıklı yaşam konusunu eğitimlerle aktarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bu konuda üniversitede görev yapan akademisyenler ile Genç Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve şube olarak çocuklara hizmet vereceklerini aktaran Erden, "Anaokulları ve 1. sınıflarımız için oyunlar hazırladık. Gerçekten zevkli. Çocukların öğrenmesinde, onların ilgilerini arttıracak sorumluluk oyunları. Bir içeriğimiz sorumluluk panosu. Devamında sağlıklı yaşam çarkımız var. Yine çok çeşitli materyallerimizle onları destekleyeceğiz. Bunlar ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize aktaracağız." şeklinde konuştu.

Erden, projenin şu anda sadece Bolu'da ve sınırlı sayıda öğrenci üzerinde uygulanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ilimizde bir pilot çalışma mahiyeti kazanacak. Eğer bunun gerçekten etki gücünü artırabilirsek belki ilimiz genelindeki anaokulu ve ilkokul düzeylerinde öğrencilerimize bu etkinliklerle buluşturacağız. Burada önemli olan husus, bu etkinliklerin gücünü artırabilmek. Bunun için oyunu çok önemsiyoruz. Oyun yoluyla bu davranışları kazandırmak istiyoruz. Bizim bu tasarlayacağımız içeriklerle öğrencilerimize sorumluluk bilincini kazanması için destekleyici olacağız."

İnsanları kendini esir eden bağımlılıkların 'hayır' diyememekten de kaynaklandığı aktaran Erden, o 'hayır' deme becerisini kazandırmak için de etkinlikler oluşturduklarını bildirdi.

Erden, proje materyallerinin ellerine ulaşmasının ardından öğrencilerle kasım ayında buluşacaklarını sözlerine ekledi.