Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Aydın Yeşilay Şubesi, Yöre Mahallesinde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme eğitimi düzenledi. Kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verildi.
Aydın Yeşilay Şubesi tarafından Yöre Mahallesinde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Kadınlar yoğun katılım sağladığı etkinlikte tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı gibi konularla ilgili bilgiler verildi.
Yeşilay'ın sunduğu danışmanlık hizmetlerinin de tanıtıldığı programın, bundan sonra da farklı yerlerde düzenleceği ifade edildi.