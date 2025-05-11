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Yeşilay'dan Anneler Günü'ne Özel Hediye

Yeşilay'dan Anneler Günü'ne Özel Hediye
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Yeşilay Balıkesir Şubesi Çocuk Komisyonu gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla kendi el emekleriyle yaptıkları çiçekleri annelere hediye etti. Balıkesir'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, çiçekleri Şeyh Lütfullah Camii Meydanı'nda annelere takdim etti.

Yeşilay Balıkesir Şubesi Çocuk Komisyonu gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla kendi el emekleriyle yaptıkları çiçekleri annelere hediye etti.

Yeşilay Balıkesir Şubesi Çocuk Komisyonu gönüllüleri Anneler Günü dolayısıyla çalışma başlattı.

Çocuklar, kendi el emekleriyle yaptıkları çiçekleri "Anneler Günü" notuyla Şeyh Lütfullah Camii Meydanı'nda annelere hediye etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, Yeşilay olarak daima sahada olacaklarını belirtti.

Canbulat, tüm annelerin gününü kutlayarak, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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