Yeşilay'dan 23 Nisan Etkinliği: 'Benim Kulübüm Yeşilay'

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği gerçekleştirildi.

Balıkesir Tatlıpınar ilk ve ortaokulunda, Yeşilay Balıkesir Şubesi Gençlik Komisyonu ile BAUN Genç Yeşilay ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Birleşmiş Milletler 75. yıl Gençlik Merkezi gönüllüleri işbirliğiyle "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, oyunlar oynandı, çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, çocukların küçük yaşta alacağı doğru bilgilerin, hayatları boyunca kalıcı olacağını belirtti.

Canbulat, Yeşilay olarak Balıkesir'in bütün ilçelerinde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Çocuklar bizim kıymetlimiz, onlara her zaman sahip çıkıp kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.