Haberler

Yeşilay Çorum Şubesinden Doğa Yürüyüşü ve Yaşam Becerileri Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Çorum Şubesi, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü ve doğada yaşam becerileri eğitimi düzenledi. Etkinliğe yoğun katılım sağlandı ve toplumsal farkındalık pekişti.

Yeşilay Çorum Şubesince doğa yürüyüşü ve doğada yaşam becerileri eğitimi düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Bilim Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikle sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Açıklamada, etkinliğe yoğun katılım sağlandığı, birlik, dayanışma ve toplumsal farkındalığın pekiştiği belirtildi. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirdiği vurgulandı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, düzenli fiziksel aktivitenin bağımlılıklardan uzak durmada ve yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.