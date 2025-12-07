Haberler

Yeşilay Çorum Şubesi Gönüllüler Günü'nü kutladı

Yeşilay Çorum Şubesi Gönüllüler Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği programla gönüllülerini bir araya getirerek çeşitli atölyeler ve etkileşimli uygulamalar gerçekleştirdi.

Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği programla gönüllülerini bir araya getirdi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlama programında kadın ve gençlik komisyonlarınca çeşitli atölyeler, etkileşimli uygulamalar ve gönüllüler arası dayanışmayı artıran çalışmalar yapıldı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, gönüllülerin desteğiyle Yeşilay'ın farkındalık çalışmalarını güçlenerek sürdüreceğini vurguladı. Cengil, organizasyonlara katkı sağlayan gönüllülere ve Yeşilay yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Cengil'in yanı sıra Kurucu Başkan Türker Ejder, İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi Yağlı, Alaca İlçe Temsilcisi Hüseyin Tokgöz, Kadın Komisyonu Başkanı Nurbanu Yiğit, Gençlik Komisyonu Başkanı Efrahim Taş, Bölge Koordinatörü Kübra Gökmen, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, Şube Sorumlusu Ali Mansur ile kadın ve gençlik komisyonu gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.